In Samswegen hat sich ein neuer Verein gegründet. Unter dem Motto „Von 0 bis 100 Jahre“ wollen die Mitglieder für alle Einwohner im Ort agieren. Dabei steht die Zusammenarbeit mit andern Gruppen im Dorf im Vordergrund. Was die Vorsitzende Bärbel Jahns plant.

Samswegen - Viel Trubel herrschte vor einer Woche im Gasthof „Zum Krug“ in Samswegen. Doch stand weder eine Familienfeier noch ein Vereinsfest an. Dieses Mal strömten die Gäste zur ersten Kleiderbörse in die geschichtsträchtige Gastwirtschaft.

Organisiert hatte die Veranstaltung der neu gegründete Verein „Wir für Euch“. „Kleider, vor allem für Babys und Kinder, gehen immer. Nur müssen sie in Ordnung sein“, sagt Vorsitzende Bärbel Jahns. Neue Klamotten, aus denen der Nachwuchs schnell herauswächst, seien für viele junge Eltern einfach unerschwinglich.

Verein als neue Aufgabe

Die Ideen für den Verein stammte von Bärbel Jahns selbst. Als sie als ehemalige Kita-Leiterin in Niederndodeleben in Rente ging, sei sie in ein großes Loch gefallen. „Ich habe jahrelang viele Kinder und Erzieher um mich gehabt. Dann war da auf einmal nichts mehr“, beschreibt sie ihre damalige Situation.

Dafür sei ihr schon seit längerem aufgefallen, dass etwas in Samswegen fehle. „Wir haben zwar eine breite Auswahl an Vereinen wie den Spiel- und Sportverein, den Kleingartenverein, den Zuchtverein, den Reitverein, die Feuerwehr, die Jäger und die Gesangsvereine. Aber es gibt keine Angebote, die das Alter von 0 bis 100 Jahren abdecken“, meint die ehemalige Kita-Leiterin.

Wir wollen dabei mit anderen Vereinen aus unserem Dorf zusammenarbeiten. Das ist das A und O. Vereinsvorsitzende Bärbel Jahns

So habe Bärbel Jahns schon länger mit dem Gedanken gespielt, einen weiteren Verein aus der Taufe zu heben. Schnell habe sie Mitstreiter für ihre Vorhaben gewinnen können. Seit Jahresbeginn wurde an der Satzung gefeilt. Recht schnell war allen klar, dass die Arbeit des künftigen Vereines auf drei Säulen ruhen sollte. Am 29. März fand die Gründungsversammlung statt – mit Bärbel Jahns als Vorsitzende.

Die drei Säulen der Vereinsarbeit

„Die erste Säule ist der Sport“, hebt die Leiterin hervor. Dazu gehört beispielsweise die Reitgewöhnung für Kinder. Mehrere der mittlerweile 20 Vereinsmitglieder haben eigene Pferde ganz unterschiedlicher Charaktere, vier Mitstreiter, die nicht im Verein organisiert sind und dennoch unterstützen, seien sogar Reitlehrer. Mehrere Angebote sind bereits organisiert worden, sagt Jahns, „mit großem Erfolg“. „Viele der Kinder hatten vorher mit Pferden nichts zu tun. Mit der Pferdegewöhnung wollen wir sie nicht nur an den Sport heranführen, sondern ihnen auch Verantwortungsbewusstsein näherbringen“, sagt sie. Schließlich müssen die Tiere auch gefüttert und gepflegt sowie deren Ställe gesäubert werden.

Auch Walking wird angeboten. „Medizin für jedermann“ sagt Bärbel Jahns über das Angebot. „Walking ist ein guter Einstieg in ein Leben mit Bewegung und macht besonders in der Gruppe so richtig Spaß.“ Mit wenig Aufwand und Anstrengung lasse sich die körperliche Ausdauer trainieren.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen

Ein weiteres Angebot ist der Kindertanz, entstanden aus den „Rockwichteln“ des SSV. Das liegt der Vereinschefin besonders am Herzen, schließlich war sie Leistungssportlerin im Geräteturnen und hat selbst professionell Rock ’n’ Roll getanzt.

Die zweite Säule sieht der Verein in seinem Schaffen auf dem Gebiet der Kultur. Die Kleiderbörse vor einer Woche war die erste Aktion des Vereines auf diesem Feld. Für den 9. November ist ein Martinsumzug geplant, natürlich stilecht mit dem heiligen Martin auf einem Pferd. Am 19. November soll ein Lichterfest auf dem Hof der Firma ihres Mannes am Karl-Marx-Platz folgen. Das hat es schon mal gegeben, soll nun wiederbelebt werden und keine Konkurrenz zum örtlichen Weihnachtsmarkt werden, betont die Vorsitzende.

Von Heimatgeschichte bis erste Hilfe am Hund

Die dritte Säule der Vereinsarbeit widmet sich der Heimatgeschichte sowie des gesellschaftlichen Miteinanders. Vorträge sollen in längst vergessene Zeiten entführen. Außerdem sollen Erste-Hilfe-Kurse am Kind sowie am Hund oder zu Linkshändigkeit organisiert werden. Auf dem Plan stehen aber auch Hilfestellungen für Senioren und Angehörige, so zum Beispiel zur Nachlassverwaltung oder Steuern.

„Wir wollen uns auf vielfältige Weise für das Gemeinwesen in Samswegen und Umgebung engagieren“, bringt es Bärbel Jahns auf den Punkt. Dazu gehöre nicht nur, Ortsgeschichte zu bewahren und gemeinsame Feste zu feiern, sondern auch Neubürger zu integrieren.

Zu weiteren Aufgaben zählt sie den Naturschutz. Dabei soll mit Jägern zusammengearbeitet werden. Auch gemeinsame Aktionstage mit örtlichen Unternehmen ganz unterschiedliche Gewerke kann sich die Vereinschefin vorstellen.

„Das Gute ist: Viele unserer Mitglieder, aber auch Mitstreiter von außerhalb, unterstützen uns mit ihrem Fachwissen. Das erfüllt mich mit Stolz“, sagt Bärbel Jahns und betont: „Wir wollen dabei mit anderen Vereinen aus unserem Dorf zusammenarbeiten. Das ist das A und O.“

Auch die Kooperation mit anderen Dörfern der Umgegend werde großgeschrieben. Dabei kann sich die Vereinsvorsitzende auf ein gutes Team verlassen, wie sie sagt. Darunter sind fünf Rentner, genau wie sie selbst.