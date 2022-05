Samsweger kämpfen um die Schulsozialarbeiter im Landkreis Börde

Samswegen - Die Stellen von Schulsozialarbeitern sind in Gefahr. Die Samsweger wollen sich nicht damit abfinden.

Anika Wilke ist Schulsozialarbeiterin an der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen. Seit dem Jahr 2017 ist sie Ansprechpartnerin für derzeit 114 Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrer. Als Vertrauensperson steht sie ihren Schützlingen bei Problemen zur Seite, bietet ihre Hilfe für Lösungen an.

Und Anika Wilke hat noch mehr zu tun. So leitet die Schulsozialarbeiterin die Schülerfirma „Crazy Kids am Heiderand“. So oft wie möglich wird sich getroffen, um Produkte zu entwickeln und die Produktpalette weiter auszubauen. Außerdem organisiert sie Projekttage, so zum Beispiel zur Medienkompetenz.

Doch wie weitere 30 Kolleginnen und Kollegen im Landkreis Börde fehlt es Anika Wilke an einer Perspektive. „Alle paar Jahre fangen wir wieder von vorne an. Es gibt keine dauerhafte Sicherheit für unsere Arbeitsplätze. Es fehlt an Kontinuität“, berichtet die Schulsozialarbeiterin gegenüber der Volksstimme.

Stellen sind nicht ausreichend finanziert

Schuld ist die Finanzierung der Stellen. Diese lässt nämlich nur eine Planung für wenige Jahre in die Zukunft zu. Der Europäische Sozialfonds (ESF), über den die Stellen bisher zu 80 Prozent mit EU-Geldern und zu 20 Prozent vom Land Sachsen-Anhalt gefördert wurden, war zunächst vorzeitig beendet worden. Eigentlich hätten die Stellen bis 2023 gesichert sein sollen. Nun müsste der Kreis die finanzielle Lücke füllen.

Zwar wurde durch den Bund ein ESF-Plus-Programm aufgelegt und Anfang Mai durch die Europäische Kommission genehmigt. Doch zunächst soll dieses nur bis ins Jahr 2027 laufen. Doch was danach kommt, ist wieder einmal ungewiss.

Landrat Martin Stichnoth (CDU) will die Schulsozialarbeit im Kreis halten. Neben den ESF-Stellen gibt es in der Börde acht weitere Schulsozialarbeitsstellen an Grundschulen, die der Kreis trägt. Die sind im Haushalt auch weiter vorgesehen.

Somit ist die Finanzierung der Schulsozialarbeit zwar vorerst gesichert, doch eine langfristige Lösung fehlt weiterhin. Die Verantwortung sehen die Entscheidungsträger des Kreises beim Land. Diese wollen nun Flagge zeigen.

Um nämlich auf die Situation der Schulsozialarbeiter hinzuweisen, findet am Freitag, 20. Mai, an der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen der Auftakt für ein besonderes Projekt statt: Um 14 Uhr fällt der Startschuss für einen Staffellauf unter dem Motto „Schulsozialarbeit läuft“. Organisiert wird er vom Landkreis und dem Paritätischen Sozialwerk in Haldensleben, dem Sitz der Netzwerkstelle „Schulsozialarbeit“.

Der etwa 400 Meter lange Rundkurs führt von der Grundschule über das Kita-Gelände und wieder zurück zur Schule. Die Teilnahme am Dauerlauf ist freiwillig. Doch freut sich Anika Wilke über die Zusagen vieler Schüler. „Auch die Mädchen und Jungen, die beispielsweise beim Sportunterricht nicht so gerne laufen, haben ihre Teilnahme zugesagt“, berichtet die Sozialarbeiterin. Lehrer, Eltern und Gäste können ebenfalls ihre Runden drehen und damit die Schulsozialarbeit im Landkreis unterstützen.

„Der Lauf ist ein Symbol mit der Forderung an die Landesregierung, die wichtige Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter konsequent und gesichert fortzuführen“, erklärt Anika Wilke. Und sie hofft, dass das Projekt wie ein Lauffeuer auf andere Landkreise überspringt.

Nicht nur Laufen steht auf dem Programm

„Alle Läufer und Gäste erwartet ein ausgiebiges Programm“, teilte indes das Paritätische Sozialwerk mit. Nicht nur Laufen stehe auf dem Plan, sondern auch Basteln, Luftballonpumpen oder Tanzen. So werde Sachsen-Anhalts Weitsprung-Junioren-Weltmeisterin Lea Jasmin Riecke die Sportler anfeuern. Schirmherr Martin Stichnoth werde zuvor das Startsignal geben.

Neben Kaffee und Kuchen, Eis und Hüpfburg werden laut Anika Wilke Sportspiele geboten. Außerdem kommt der Showtruck von Radio SAW vorbei. Maik „Scholle“ Scholkowsky werde den Nachmittag moderieren. Zusätzlich zum Bühnenprogramm lädt die Grundschule zum Tag der offenen Tür ein.

Da der Lauf kurzerhand Eingang in den Veranstaltungskalender „1030 Jahre Samswegen“ fand, wird auch Ortsbürgermeisterin Alexandra Cop kräftig mitmischen. Laut Anika Wilke will die Politikerin das gemeinsame Aufwärmen leiten. Außerdem gebe es eine Tanzdarbietung auf der Bühne sowie zahlreiche Kreativangebote. Für Leckeres vom Grill sorgen die Kameraden der Feuerwehr.

„Das wird der längste Dauerlauf der Börde“, hofft die Samsweger Schulsozialarbeiterin, schließlich handelt es sich beim dem Projekt um einen Staffellauf. Der Staffelstab soll über das Jahr verteilt in die ganze Börde getragen werden. So geht es am 1. Juni in der Ganztagsschule „Johann Gutenberg“ mit einer ähnlichen Veranstaltung weiter.

Übrigens: Der Staffelstab ist bereits fertig gebastelt und ähnelt der Fackel der Freiheitsstatue in New York. Anika Wilkes Idee: Jede Schule, die sich am Staffellauf beteiligt, hängt einen Wimpel an die Fackel.