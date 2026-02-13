Kita setzt auf Tiere Samsweger Kinder brüten Küken aus: Ein tierischer Trend, der auch die Großen mitreißt
Die Kita Ohrewichtel in Samswegen beteiligt sich an einem Projekt zum Schlüpfen für Küken. Warum solche Aktionen für Kinder wichtig sind und was auch Erwachsene noch lernen können.
13.02.2026, 11:30
Samswegen - 21 Tage lang haben sich die Jungen und Mädchen des Samsweger Kindergartens „Ohrewichtel“ erstmals an der Scheibe eines aufgestellten Schaubrutschkastens die Nase platt gedrückt und wochenlang die 33 gespendeten Eier liebevoll umsorgt. Mit Erfolg: Denn in der Kita haben jetzt 29 Küken das Licht der Welt erblickt.