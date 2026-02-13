Die Kita Ohrewichtel in Samswegen beteiligt sich an einem Projekt zum Schlüpfen für Küken. Warum solche Aktionen für Kinder wichtig sind und was auch Erwachsene noch lernen können.

Samsweger Kinder brüten Küken aus: Ein tierischer Trend, der auch die Großen mitreißt

Die Kinder zeigten sich vom ersten Projekt begeistert. Ein Besuch bei "ihren" in Samswegen lebenden Küken steht nun auch auf dem Plan.

Samswegen - 21 Tage lang haben sich die Jungen und Mädchen des Samsweger Kindergartens „Ohrewichtel“ erstmals an der Scheibe eines aufgestellten Schaubrutschkastens die Nase platt gedrückt und wochenlang die 33 gespendeten Eier liebevoll umsorgt. Mit Erfolg: Denn in der Kita haben jetzt 29 Küken das Licht der Welt erblickt.