Die Sicherheit auf den Straßen ist am Freitag, 9. Januar, wegen des erwarteten Winterwetters stark eingeschränkt. Das hat Auswirkungen, auch in Wolmirstedt.

Wolmirstedt. - Der Winter hat die Region fest im Griff, doch nun ist Tief „Elli“ im Anmarsch. Bisher sind Schnee und Eis auf den Straßen beräumt worden, der Verkehr konnte - gemessen an der Witterung - fließen. Am Freitag, 9. Januar, wird jedoch mit Extremwetter, Blitzeis und Schneesturm gerechnet. Das hat Einfluss auf den Schülerverkehr und den Schulbetrieb.

Busverkehr

Im Landkreis Börde wird keine Schülerbeförderung stattfinden, die Schulbusse fahren nicht. Das ist zwischen dem Landkreis Börde und der Bördebus Verkehrsgesellschaft mbH abgesprochen. Für alle anderen Linien gilt: Die Bördebus Verkehrsgesellschaft versucht, die Busse auf die Straße zu bekommen. Das letzte Wort dabei haben das Wetter und die Straßenverhältnisse.

Schulen

Das erwartete Extremwetter und die fehlende Schülerbeförderung haben Einfluss auf den Schulbetrieb. Im Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium findet Distanz-Unterricht statt. Schüler werden mit Aufgaben versorgt, die sie zu Hause erledigen.

Die Gemeinschaftsschulen „Gottfried-Wilhelm-Leibniz“ und „Johannes Gutenberg“ bieten eine Notbetreuung an. Allerdings gilt auch dort: Schüler können die Aufgaben zu Hause erledigen.

Die Grundschulen „Adolf Diesterweg“ und „Johannes Gutenberg“ werden am Freitag, 9. Januar, auf den Präsenzunterricht verzichten. „Weder den Kindern noch dem Schulpersonal ist es zuzumuten“, erklären die jeweiligen Schulleiterinnen, „sich auf eisglatten und verschneiten Straßen in Gefahr zu begeben, um zur Schule zu gelangen.“ Die Kinder bekommen Aufgaben für zu Hause. Für Eltern, die keine Betreuung für ihre Kinder gewährleisten können, steht eine Notbetreuung bereit.

Kitas

Die Kitas, die unter der Trägerschaft des Bodelschwingh-Hauses arbeiten, werden wie üblich geöffnet sein. Das betrifft in Wolmirstedt die Kita „Storchennest“. Für das Personal gibt es trotzdem eine besondere Regelung. „Mitarbeiter, die im Ort wohnen, übernehmen die Früh- und Spätschicht“, sagt Bodelschwingh-Haus-Vorstand Swen Pazina, „diejenigen, die über Land fahren müssen, kommen so, wie es möglich ist.“ Damit sei die Betreuung tagsüber gesichert.

Die Kitas der sozialen Bürgerinitiative Glindenberg sowie die evangelische Kita bieten ebenfalls eine reguläre Betreuung an.

Elbfähre Rogätz

Die Elbfähre Rogätz hat ihren Betrieb eingestellt. Sie ist fest vertäut und trotzt den Eisschollen, die auf der Elbe unterwegs sind.

B189

Der Verkehr auf der B189 rollt wieder - wenn auch mit kurzer Unterbrechung an der Ampel. Foto: Gudrun Billowie

Der Verkehr auf der B 189 zwischen der A14-Anschlussstelle Wolmirstedt und Mose fließt wieder. Dort wurde ein Durchlass erneuert, die deshalb abgetragene Fahrbahn notdürftig geflickt. Recyclingmaterial und aufgelegte Stahlplatten lassen eine einspurige Verkehrsführung zu. Der Verkehr ist mit einer Ampel geregelt.

Winterdienst

Der Winterdienst der Stadt sieht sich für die angekündigte Extremwetterlage gut aufgestellt. Sechs Räumfahrzeuge werden ab 3 Uhr früh im Einsatz sein, heißt es aus dem Rathaus. Die Kollegen arbeiten so lange, wie es erforderlich ist. Auch für Sonnabend, 10. Januar, sei diese Arbeitsweise vorgesehen.

Oberste Priorität haben stark frequentierte und sensible Bereiche, wie Hauptstraßen, Schulen oder Kitas. Gestreut wird mit Trockensalz, insgesamt stehen rund 60 Tonnen Streusalz für diese Saison zur Verfügung.

Abfallentsorgung

Aufgrund der angekündigten Extremwetterlage bleiben die Kleinannahmestellen des Kommunalservice Börde am Freitag und Sonnabend, 9. und 10. Januar, geschlossen. Ebenso ist das Verwaltungsgebäude in der Schwimmbadstraße für den Besucherverkehr zu. Die Mitarbeiter sind telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Ebenso gilt: Am Freitag, 9. Januar, werden keine Tonnen entleert. Die Nachentsorgung des Bioabfalls in Wolmirstedt erfolgt am Dienstag, 13. Januar. Dieser und alle anderen Nachholtermine für Bioabfall und Restmüll sind auch auf der Internetseite des Kommunalservice www.ks-boerde.de einsehbar.

Auch die Entsorgungstouren für die „Gelbe Tonne“ entfallen. Eine Übersicht der Nachentsorgungstermine wird momentan durch Remondis erstellt. Sobald diese Übersicht steht, wird sie ebenfalls auf der Internetseite des Kommunalservice Börde veröffentlicht. Telefonische Nachfragen hierzu können bis zur Veröffentlichung der Termine nicht beantwortet werden.