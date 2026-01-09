Der langanhaltende Schneefall hat Wolmirstedt unter einer dichten, weißen Decke verhüllt. Viele Bürger haben das Auto stehen lassen.

Schneetreiben: So leben die Wolmirstedter mit der weißen Pracht

Winter in Wolmirstedt: Trotz des Schnees fahren die Züge auf der Strecke Magdeburg-Stendal, wenn auch manche mit wenigen Minuten Verspätung.

Wolmirstedt. - Der Winterdienst hatte am Freitag, 9. Januar, in Wolmirstedt viel zu tun. Immer wieder schneiten Straßen und Gehwege zu. Viele Fahrzeuge waren in der Stadt nicht unterwegs, die Straßen waren weitgehend leer. Die Schulen hatten den Präsenzunterricht ausgesetzt und die Kinder mit Hausaufgaben versorgt. Das spürten die Lebensmittelversorger.