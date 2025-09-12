Es passt gut zusammen: Die altehrwürdige Schlossdomäne und die Wartburg 313 Sport, die 1958 in New York als schönstes europäisches Fahrzeug ausgezeichnet wurden.

Hartmut Hinze aus Neuhausen bei Cottbus hat sein 1960 gebautes Auto 2005 gekauft und komplett restauriert. Er ist fasziniert von Design und Form der 1950er Jahre. „Schon als ich ein Kind war, hat es gekribbelt, wenn ich so ein Auto gesehen habe."

Wolmirstedt. - Wer einen Wartburg 313 Sport fährt, liebt dieses Auto. Davon wurden in den Jahren 1957 bis 1960 nur wenige produziert. Sie kamen aus Eisenach und Wartburg-313-Liebhaber Michael Schubert ist überzeugt, dass sich autoliebende Autobauer mit diesem Typ einen Traum erfüllt haben. Diesen Traum leben manche noch heute weiter und einige kamen nach Wolmirstedt.