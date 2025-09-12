Warum Oldtimer-Freunde Wolmirstedt lieben Schönste Europäer: Wartburg 313 Sport auf der Schlossdomäme
Es passt gut zusammen: Die altehrwürdige Schlossdomäne und die Wartburg 313 Sport, die 1958 in New York als schönstes europäisches Fahrzeug ausgezeichnet wurden.
12.09.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Wer einen Wartburg 313 Sport fährt, liebt dieses Auto. Davon wurden in den Jahren 1957 bis 1960 nur wenige produziert. Sie kamen aus Eisenach und Wartburg-313-Liebhaber Michael Schubert ist überzeugt, dass sich autoliebende Autobauer mit diesem Typ einen Traum erfüllt haben. Diesen Traum leben manche noch heute weiter und einige kamen nach Wolmirstedt.