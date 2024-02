Ein schwarzer Labrador irrte herrenlos am WolmirstedterFriedhof herum. Nun läuft die Suche nach dem Besitzer.

Wolmirstedt. - Ein junger Labrador sucht sein Zuhause. Der Hund wurde am Freitag, 9. Februar, in der August-Bebel-Straße in Höhe des Friedhofs gefunden. Inzwischen wartet er im Tierheim auf sein Herrchen oder Frauchen.