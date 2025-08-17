Am Sonnabend , 16. August, hat die Wolmirstedter Feuerwehr den 140. Geburtstag gefeiert, am Sonntag rückt sie zu drei Einsätzen aus. Der dritte war besonders schwierig.

Wolmirstedt. - Die Feuerwehr ist am Sonntagmittag, 17. August, zu einem Kellerbrand in die Kleine Gartenstraße in Wolmirstedt ausgerückt. Es war der 125. Einsatz in diesem Jahr und der gestaltete sich schwieriger, als zunächst gedacht.