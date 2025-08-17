Strom aus Erneuerbaren Energiepark Havelberg: Wald steht nicht im Fokus
Stadtwerke und Windparkplaner informieren in Havelberg die Stadträte in nicht öffentlicher Runde. Dabei geht es auch um Fledermäuse.
17.08.2025, 17:18
Havelberg. - Zu einer internen Veranstaltung waren die Stadträte ins Rathaus Havelberg eingeladen. Es ging um die aktuellen Planungen für den Energiepark Havelberg. „Das war keine geheime Veranstaltung. Ziel war es, dass die Stadträte zuerst über die Sachlage informiert werden. Sie können die Informationen für ihre politische Arbeit nutzen und darüber berichten“, erklärt Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) auf Nachfrage.