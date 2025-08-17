Stadtwerke und Windparkplaner informieren in Havelberg die Stadträte in nicht öffentlicher Runde. Dabei geht es auch um Fledermäuse.

So wie im Juni 2024 wollen Stadt, Stadtwerke und WPD bis Ende dieses Jahres wieder öffentlich über den Energiepark Havelberg informieren.

Havelberg. - Zu einer internen Veranstaltung waren die Stadträte ins Rathaus Havelberg eingeladen. Es ging um die aktuellen Planungen für den Energiepark Havelberg. „Das war keine geheime Veranstaltung. Ziel war es, dass die Stadträte zuerst über die Sachlage informiert werden. Sie können die Informationen für ihre politische Arbeit nutzen und darüber berichten“, erklärt Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) auf Nachfrage.