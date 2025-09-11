Fit im Alter: Wolmirstedter Senior läuft und läuft und läuft Sein letztes Rennen? Uwe Dietzmeyer ist 80 und fiebert dem Berlin-Marathon entgegen
Wenn am 21. September über 50.000 Läufer beim Berlin-Marathon starten, ist auch ein 80-jähriger Wolmirstedter dabei.
11.09.2025, 18:15
Wolmirstedt. - Uwe Dietzmeyer hat gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert und will es erneut wissen: Am Sonntag, 21. September, tritt er beim Berlin-Marathon an. Den ist er schon dutzende Male gelaufen und die Faszination dieses Massenlaufs lässt ihn einfach nicht los. „Ich baue auf die Millionen Zuschauer am Straßenrand, auf die Musik, Rock'n Roll.“