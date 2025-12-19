weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Illegale Tötung eines Tieres?: Schlimmer Verdacht - einsamer Wolf in der Börde tot aufgefunden

In Eggenstedt in der südlichen Börde ist ein toter Wolf aufgefunden worden. Alles spricht für eine illegale Tötung. Erste Erkenntnisse legen eine traurige Vermutung nahe.

Von Kristina Reiher 19.12.2025, 16:00
Beim Hohen Holz zwischen Wanzleben und Oschersleben ist ein toter Wolf gefunden worden.
Beim Hohen Holz zwischen Wanzleben und Oschersleben ist ein toter Wolf gefunden worden. Foto: dpa

Wanzleben/Oschersleben - Immer wieder gibt es Streit um die Ansiedlung und das Abschussrecht für die Wölfe in Sachsen-Anhalt - vor allem wegen der Schafrisse. Nun wurde ein toter Wolf in Eggenstedt bei Wanzleben gefunden. „Das tote Tier wurde geborgen und wird nun untersucht“, sagt Ines Wahl, Pressesprecherin für das Wolfkompetenzzentrum Iden (WZI). Hinweise lassen das Schlimmste vermuten.