Die SBB Baskets haben eine furiose Saison gespielt, 17 Siege in Folge eingefahren. Bei den Heimspielen ließen die Fans die Halle der Freundschaft beben. Warum damit nun Schluss ist.

Basketball in der Börde: Warum der Aufstieg in die Bundesliga ProA den Abschied von Wolmirstedt bedeutet

Bei der Aufstiegsfeier der SBB Baskets in der Museumsscheune gab es viel Beifall, unter anderem für Fabien Kondo, der im Team bleibt.

Wolmirstedt. - Noch einmal wurden die Riesen der SBB Baskets in Wolmirstedt gefeiert, bei ihrer Aufstiegsparty in der Museumsscheune. Sie haben die Stadt Wolmirstedt in der Basketballwelt Deutschlands bekannt gemacht. Doch ihr Erfolg heißt auch: Sie müssen weiterziehen.