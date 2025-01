Bei „Sensotech“ in Barleben wird Messtechnik entwickelt und hergestellt, mit der ganz bestimmte Parameter von Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen festgestellt werden können. Die Systeme werden rund um den Glous eingesetzt. Dennis Rezlav ist in der Produktion bei „Sensotech“ beschäftigt.

Barleben - In der Werkhalle des Unternehmens „Sensotech“ am Stammsitz im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben geht es zwar geschäftig, aber vergleichsweise ruhig zu. Hinter Regalen, belegt mit metallenen rohrförmigen Bauteilen, sind mehrere Arbeitsplätze eingerichtet. In einer der Nischen sitzt Dennis Rezlav. Auf seiner Arbeitsplatte liegen Teile aus Edelstahl und allerhand Elektrotechnik. Der „Sensotech“-Mitarbeiter ist dabei, einzelne Komponenten zusammenzufügen, das Endprodukt durchzumessen und anschließend in Probebetrieb zu versetzen. Was bei „Sensotech“ passiert.