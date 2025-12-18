Halbzeit bei der Harzer Runde von „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Harz. In der Folge vom Mittwoch ging es nach Quedlinburg ins "Kiku". Sous-Chef Felix Prade lud seine Gäste zu einer Reise durch die asiatische Küche ein.

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Quedlinburg: So hat das "Kiku" abgeschnitten

"Mein Lokal, Dein Lokal" aus Quedlinburg: Am Mittwoch ging es für die Kandidaten in das "Kiku". Huong Trute, Johannes Steingruber, Alexander Scharf und Meik Lindberg (v.l.) wurden von Sous-Chef Felix Prade bewirtet.

Quedlinburg. - Es war Halbzeit bei der Harzer Runde von "Mein Lokal, Dein Lokal". Am Mittwoch ging es für die Kandidaten und Sternekoch Robin Pietsch in das Quedlinburger Restaurant "Kiku".

Sternekoch und Moderator Robin Pietsch wurde dort nicht nur von Kandidat und Sous-Chef Felix Prade empfangen, sondern auch von Inhaber Jan Fribus. Für beide war das ein besonderes Wiedersehen, denn Jan Fribus war jahrelang Küchenchef in Pietschs Restaurant.

"Mein Lokal, Dein Lokal" aus Quedlinburg: Robin Pietsch ist begeistert vom "Kiku"

Das Konzept des "Kiku", klassische asiatische Gerichte aufzugreifen und mit einem persönlichen Touch zu verfeinern, ging bei den Kandidaten voll auf.

Moderator Pietsch zeigte sich von der Vorspeise, asiatischen Dumplings, restlos begeistert. Auch die Mitstreiter griffen beherzt zu: Kimchi und Chawanmushi kamen als erster Gang bei den meisten sehr gut an.

Bis auf einen. Meik Lindberg vom Restaurant „Leo’s“ war nur wenig angetan: Die Garnelen seien nicht knusprig genug und verfehlten damit seine Erwartungen, so Lindberg.

„Ich war mit meinem Gericht jetzt nicht so davon überzeugt, dass ich sage, das hab ich von euch als Küchenteam als Maßstab erwartet“, urteilte der Gastronom ungewohnt deutlich und zückte am Ende lediglich sieben Punkte.

"Besser habe ich noch nie gegessen": Gäste vom "Kiku" aus Quedlinburg begeistert

Dann folgte jedoch die Wende des Abends: Der Hauptgang begeisterte ausnahmslos alle Teilnehmer. Huong Trute vom „Orchidea Huong“ in Wernigerode geriet ins Schwärmen: „Besser habe ich noch nie gegessen.“

Auch Meik Lindberg war von seinem Hibachi-Rehsteak „total begeistert“. Alexander Scharf beschrieb seinen Kohlenfisch als „wildes Potpourri von Geschmäckern“ und sprach von einer „irrsinnigen Komplexität“.

„Da bekomme ich direkt Gänsehaut“, sagte Sous-Chef Felix Prade sichtlich erleichtert über das Lob seiner Konkurrenten.

So schneidet das "Kiku" bei der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Punktevergabe ab

Doch die Euphorie währte nicht lange. Ausgerechnet Huong Trute, die selbst ein asiatisches Restaurant führt, äußerte Kritik am Dessert. Ihre Enttäuschung ist spürbar.

„Meine Begeisterung vom Hauptgang hat sich ein bisschen reduziert“, erklärte sie. Der servierte Mochi sei ihr deutlich zu weich. „Das ist für den deutschen Gaumen, aber das kann einen Asiaten nicht umhauen“, sagte die Vietnamesin mit einem Lächeln.

Die Rechnung von 264 Euro kam den Kandidaten sehr günstig vor. Starkoch Robin Pietsch erklärte: "Es ist natürlich angepasst für die drei Gänge. Normalerweise isst man hier mit acht bis zehn Gängen ein viel größeres Menü und dann ist der Preis ein ganz anderer. Bei diesen Produkten und der Handarbeit könnte man in der Gastronomie gar nicht anders überleben."

Und die Punktevergabe? Auch die konnte sich sehen lassen. Neun Punkte von Johannes Steingruber, zehn Punkte von Alexander Scharf, neun Punkte von Huong Trute und acht Punkte von Meik Lindberg gab es für das "Kiku" aus Quedlinburg. Das "Kiku" liegt damit mit 36 Punkten gleichauf mit den Kandidaten vom Montag und Dienstag.

Die Harzer Runde von "Mein Lokal, Dein Lokal" ist vom 15. bis 19. Dezember täglich um 17.55 Uhr auf KabelEins zu sehen.