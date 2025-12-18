Die Arbeiten am Töpfermarkt in Benneckenstein konnten 2025 nicht beendet werden. Jedoch sollen Autofahrer während der Winterpause die Strecke wieder frei befahren können.

Baustelle im Oberharz: Sperrungen sollen über Winterpause aufgehoben werden

Benneckenstein. - Die Bauarbeiten am Töpfermarkt in Benneckenstein konnten zwar nicht wie geplant bis Jahresende 2025 beendet werden. Jedoch soll der wichtige Knotenpunkt in der Stadt im Oberharz während einer Winterpause frei befahrbar sein.