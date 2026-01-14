Börde: Jugend macht Politik So sollen Kinder und Jugendliche mitbestimmen können
Die Gemeinde Niedere Börde will ein ganzheitliches Konzept für die Beteiligung junger Leute an der Kommunalpolitik erstellen. Dazu gehören Workshops, Pilotprojekte und Konferenzen. In wenigen Tagen geht es los in Meseberg.
Groß Ammensleben - Die Niedere Börde hat ein neues Kapitel des Projektes „Jugend + Kommune“ aufgeschlagen. So ist am Montag während einer Auftaktsitzung der Startschuss für die Erarbeitung eines kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligungskonzeptes gefallen.