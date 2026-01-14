weather regenschauer
Die Gemeinde Niedere Börde will ein ganzheitliches Konzept für die Beteiligung junger Leute an der Kommunalpolitik erstellen. Dazu gehören Workshops, Pilotprojekte und Konferenzen. In wenigen Tagen geht es los in Meseberg.

Von Sebastian Pötzsch 14.01.2026, 10:30
Das Foto aus dem ersten Jahr des Bestehens von "Jugend + Kommune" in der Niederen Börde zeigt die damaligen Mitstreiter bei den Vorbereitungen zur ersten Fahrrad-Demo "Radparade" im Jahr 2020.
Das Foto aus dem ersten Jahr des Bestehens von "Jugend + Kommune" in der Niederen Börde zeigt die damaligen Mitstreiter bei den Vorbereitungen zur ersten Fahrrad-Demo "Radparade" im Jahr 2020. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Groß Ammensleben - Die Niedere Börde hat ein neues Kapitel des Projektes „Jugend + Kommune“ aufgeschlagen. So ist am Montag während einer Auftaktsitzung der Startschuss für die Erarbeitung eines kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligungskonzeptes gefallen.