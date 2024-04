In zwei Wochen ist Herrentag. Mehrere Angebote locken nach Wolmirstedt.

So vielfältig wird der Herrentag in Wolmirstedt

Freizeit am Feiertag

Die Hausband "Zeitlos" wird am Herrentag wieder auf Webers Hof auftreten.

Wolmirstedt/Farsleben. - Schon längst ist der Herrentag kein reines Männerfest mehr, auch für Familien wird etwas geboten. Nach Wolmirstedt und Farsleben locken gleich zwei Angebote.

Das Soziokulturelle Zentrum Schranke bietet dazu am Donnerstag, 9. Mai, ab 10 Uhr ein musikalisches Erlebnis unter freiem Himmel an. Die Sachsen-Anhalter Musiker der Captain Silver Band treten hier in ganz besonderem Ambiente auf. Im Schlosspark wird die Band ihre neuen Songs präsentieren.

Bekannt ist die Gruppe aus Sachsen-Anhalt für ihre rockigen aber auch leisen Töne. Inspiriert sind die Songs von den Rolling Stones. Trotzdem sind die Musiker darauf bedacht, ihren Liedern einen ehrlichen, authentischen und handgemachten Charakter zu verleihen. Textlich konzentriere sich die Band mit ihrem neuen Album demnach auf die Beschreibung des Lebens mit all seinen emotionalen Facetten, wobei auch die Kritik an menschlichen und gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten Thema ist. Karten gibt es unter der Rufnummer 039201/25379.

Auch in Farsleben wird es auf Webers Hof wieder das große Herrentagstreffen für die ganze Familie geben. Der Hof ist dazu am Donnerstag, 9. Mai, bereits ab 10 Uhr geöffnet. Die Vereinsmitglieder bieten für Besucher Speisen und Getränke an. Für musikalische Unterhaltung soll die Hausband „Zeitlos“ mit Live-Musik sorgen.