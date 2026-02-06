In Gutenswegen spricht Historiker Mathias Tullner am 12. Februar über Geschichte der Magdeburger Börde. Der Vortrag beginnt im Bürgerhaus. Warum der Abend spannend wird.

Gutenswegen - Wer Interessantes zur Historie von Kultur und Wissenschaft in der Magdeburger Börde erfahren möchte, ist demnächst in Gutenswegen genau richtig. Am Donnerstag, 12. Februar, referiert nämlich der Historiker Mathias Tullner zu dem Thema.