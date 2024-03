Einschulung in der Börde Lehrer und Logopäden schlagen Alarm: Schüler sprechen immer schlechter

Immer mehr Erstklässler haben sprachlichen Förderbedarf. Noch nie fielen in Sachsen-Anhalt die Schuleingangsuntersuchungen schlechter aus als jetzt - in der Börde sogar noch schlechter. So ist die Situation in Wolmirstedt.