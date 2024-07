Kommen Werder Bremens Torjäger Ailton, Torwartlegende Oliver Reck oder Mittelfeldstratege Torsten Frings nach Loitsche? Was Fußballfans jetzt wissen müssen.

Am 10. August in Loitsche:

Die Männer-Aufstiegsmannschaft von 2001 tritt in nagelneuen Trikots an, auf denen Spieltermin und der Gegner Werder Bremen vermerkt sind.

Loitsche - Nur noch gut vier Wochen, dann feiert Loitsche ein großes Fußballfest. Am 10. August kommt die Traditionself von Werder Bremen, um gegen die Mannschaft des SSV Eintracht Loitsche/Zielitz zu spielen – die Mannschaft, die in der Saison 2000/2001 den Aufstieg in die Kreisliga feiern konnte.