Karnevalspremiere in der Niederen Börde Start der Session: Novum im Rathaus in Groß Ammensleben
Am 11. November startet Deutschland wieder in die Karnevalssaison. Traditionsgemäß geht es in der Gemeinde ein paar Tage später los. Doch nicht in diesem Jahr.
05.11.2025, 10:00
Groß Ammensleben/Gutenswegen/Meseberg - Ob „Hile, Hile“ in Gutenswegen oder „Meseberg helau“: Mit Beginn des Karnevals am Dienstag, 11. November, starten auch die Jecken in der Niederen Börde in ihre neue Session. Aller Traditionen zum Trotz wird es in der Gemeinde eine Neuerung geben.