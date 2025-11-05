weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Karnevalspremiere in der Niederen Börde: Start der Session: Novum im Rathaus in Groß Ammensleben

Karnevalspremiere in der Niederen Börde Start der Session: Novum im Rathaus in Groß Ammensleben

Am 11. November startet Deutschland wieder in die Karnevalssaison. Traditionsgemäß geht es in der Gemeinde ein paar Tage später los. Doch nicht in diesem Jahr.

Von Sebastian Pötzsch 05.11.2025, 10:00
Mit einem öffentlichen Kostümball starten die Gutensweger Narren in ihre neue Session.
Mit einem öffentlichen Kostümball starten die Gutensweger Narren in ihre neue Session. Archivfoto: Steffi Pretz

Groß Ammensleben/Gutenswegen/Meseberg - Ob „Hile, Hile“ in Gutenswegen oder „Meseberg helau“: Mit Beginn des Karnevals am Dienstag, 11. November, starten auch die Jecken in der Niederen Börde in ihre neue Session. Aller Traditionen zum Trotz wird es in der Gemeinde eine Neuerung geben.