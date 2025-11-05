Am 11. November startet Deutschland wieder in die Karnevalssaison. Traditionsgemäß geht es in der Gemeinde ein paar Tage später los. Doch nicht in diesem Jahr.

Mit einem öffentlichen Kostümball starten die Gutensweger Narren in ihre neue Session.

Groß Ammensleben/Gutenswegen/Meseberg - Ob „Hile, Hile“ in Gutenswegen oder „Meseberg helau“: Mit Beginn des Karnevals am Dienstag, 11. November, starten auch die Jecken in der Niederen Börde in ihre neue Session. Aller Traditionen zum Trotz wird es in der Gemeinde eine Neuerung geben.