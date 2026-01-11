Eltern in Barleben müssen ihre Kinder für das Schuljahr 2027/2028 demnächst für die Grundschule anmelden. Alles Wichtige zu Terminen und erforderlichen Unterlagen.

Startklar für die Schule: So läuft die Anmeldung der Barleber ABC-Schützen 2027/2028

Barleben/aö/vö - Eltern in der Gemeinde Barleben müssen ihre Kinder für das Schuljahr 2027/2028 anmelden. Schulpflichtig werden dann alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 geboren wurden. Kinder, die bis zum Stichtag fünf Jahre alt werden, können auf Antrag auch vorzeitig eingeschult werden.

In Barleben stehen zwei Grundschulen zur Wahl: die Grundschule Barleben in Trägerschaft der Gemeinde und die Internationale Grundschule Pierre Trudeau. Letztere ist eine deutsch-französische bilinguale Schule in freier Trägerschaft der Ecole-Stiftung.

Geburtsurkunde oder Familienstammbuch mitbringen

Die Anmeldung in der Grundschule Barleben findet laut Gemeindeverwaltung am Montag, 16. Februar, vor Ort in der Feldstraße 20, im ersten Obergeschoss statt. Eltern können ihre Kinder an diesem Tag in der Zeit von 7 bis 12 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr registrieren lassen.

Die Gemeinde bittet alle Eltern, den Anmeldetermin wahrzunehmen, damit eine reibungslose Planung für das Schuljahr gewährleistet werden kann. Fragen zur Anmeldung beantwortet die Schule telefonisch unter 039203/565-4210. Ansprechpartnerin ist Schulleiterin Anja Krause.

Auch interessant:Breitbandanschluss - Schulen in Barleben sind auf Höhe der Zeit

Anmeldeschluss für die Internationale Grundschule Pierre Trudeau ist der 15. Februar. Das Anmeldeformular findet sich auf der Webseite der Schule.

Für die Anmeldung müssen jeweils die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorgelegt werden. Die schulärztliche Untersuchung der Kinder erfolgt zu einem späteren, gesonderten Termin.