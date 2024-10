Hohe Schülerzahlen in Wolmirstedt Statt Mindestzahlen zu viele Schüler: Wenn die Klassen überquellen

In der Adolph-Diesterweg-Grundschule in Wolmirstedt wurden Klassen zusammengelegt. Auch an anderen Schulen sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Gibt es eine Obergrenze?