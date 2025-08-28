Am 7. September wählt Wolmirstedt ein neues Stadtoberhaupt. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Die Volksstimme stellt sie nacheinander vor. Heute: Steffen Steinhagen (SPD).

Steffen Steinhagen: Was der SPD-Kandidat für Wolmirstedt will

Steffen Steinhagen geht als Kandidat der SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt.

Wolmirstedt. - Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich in Wolmirstedt drei Kandidaten: Mathias Knispel (AfD), Mike Steffens (parteilos) und Steffen Steinhagen (SPD). Reporterin Gudrun Billowie fragt nach, warum sie sich zur Wahl stellen. Heute: Steffen Steinhagen.