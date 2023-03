Stillstand in Wolmirstedt? Was der fehlende Haushalt bewirkt.

Wolmirstedt - Wolmirstedt hatte in diesem Jahr große Pläne, der Haushalt war aufgestellt. Doch am 16. Februar wurde die Stadt in eine Art Schockstarre versetzt. Der Stadtrat stimmte dem Haushalt nicht zu, weil es noch zu viele offene Fragen hinsichtlich des Stadionneubaus gab. Doch ohne Haushalt bewegt sich in Wolmirstedt weniger, als geplant. Was bleibt überhaupt?