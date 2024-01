Eine dicke Schneedecke hat sich in der Nacht zum Dienstag über Wolmirstedt gelegt. Seit dem frühen Morgen sind Räumfahrzeuge im Einsatz.

Straßen in Wolmirstedt werden systematisch vom Schnee beräumt

Wolmirstedt. - Der Schnee war angekündigt, der Winterdienst rückte in Wolmirstedt bereits in den frühen Morgenstunden aus. Autofahrer passten sich an. Auch Anwohner mussten ihre Pflichten erfüllen.

Wolmirstedts Winterdienst war früh unterwegs. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes richten sich dabei nach einem festgelegten Räumplan. Demnach werden zuerst die Hauptverkehrsstraßen beräumt, damit der Berufsverkehr nicht ins Rutschen kommt.

Vorsicht war dennoch angesagt, besonders in den Kurven. Die Autofahrer in Wolmirstedt haben ihre Fahrweise der Witterung angepasst. Zunächst waren keine Unfälle bekannt. Doch auch Grundstückseigentümer haben Pflichten.

Wer ein Grundstück besitzt, muss Schnee schippen. Foto: Gudrun Billowie

Winteridylle auf der Schlossdomäne. Die Laufwege waren am Morgen geräumt. Foto: Gudrun Billowie

Häuslebesitzer müssen die Gehwege vor ihren Grundstücken freischaufeln. Auch diese Aufgabe haben viele bereits in den frühen Morgenstunden erledigt.