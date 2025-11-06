In vielen Straßen Wolmirstedts ist die Kehrmaschine wöchentlich unterwegs, in anderen seltener. Doch alle müssen mehr zahlen.

Laub, Schmutz und Schnee müssen von der Straße weg

Wolmirstedt. - Zurzeit hat die Kehrmaschine in den Straßen Wolmirstedts viel zu tun. Das Laub fällt von den Bäumen und sammelt sich in großen Mengen am Bordstein. Damit Blätter und Schmutz beseitigt werden, müssen Wolmirstedts Bürger bald tiefer in die Tasche greifen.