  Laub, Schmutz und Schnee müssen von der Straße weg: Straßenreinigung wird in Wolmirstedt teurer

In vielen Straßen Wolmirstedts ist die Kehrmaschine wöchentlich unterwegs, in anderen seltener. Doch alle müssen mehr zahlen.

Von Gudrun Billowie 06.11.2025, 18:00
Die Kehrmaschine übernimmt in Wolmirstedt die Straßenreinigung.
Die Kehrmaschine übernimmt in Wolmirstedt die Straßenreinigung. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Zurzeit hat die Kehrmaschine in den Straßen Wolmirstedts viel zu tun. Das Laub fällt von den Bäumen und sammelt sich in großen Mengen am Bordstein. Damit Blätter und Schmutz beseitigt werden, müssen Wolmirstedts Bürger bald tiefer in die Tasche greifen.