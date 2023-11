In Dahlenwarsleben laufen die Vorbereitungen für das adventliche Treiben am 9. Dezember auf vollen Touren. Ein großer Weihnachtsmann aus Stroh weist darsuf bereits hin.

Stroh-Weihnachtsmann lädt zum Markt in Dahlenwarsleben ein

Jürgen Pilz (links) und Martin Tönnigs haben dem Dahlenwarsleber Weihnachtsmann aus Strohballen Leben eingehaucht. Die Figur lädt zum Adventsmarkt am 9. Dezember ein.

Dahlenwarsleben - Der Park rund um die Kirche in Dahlenwarsleben wird sich auch in diesem Jahr wieder in einen idyllischen Weihnachtsmarkt verwandeln. Das versprechen die Organisatoren des örtlichen Heimat- und Kulturvereins. Bereits das 20. Mal feiern die Dahlenwarsleber den Advent.

Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. So weist ein Weihnachtsmann aus Strohballen in der Ortsmitte auf die Veranstaltung hin. Aufgebaut und angezogen wurde die Figur von Jürgen Pilz und Martin Tonnigs. „Wir haben aber nicht alles alleine gemacht“, sagt Jürgen Pilz. Die zwei Strohballen hat nämlich Landwirt Matthias Conert aus Gersdorf zur Verfügung gestellt. Für den roten Mantel des Weihnachtsmanns hat Monika Wahnschaap gesorgt, die auch die Zipfelmütze und die Hose des Rauschebarts nähte. Apropos: Das Gesicht aus Holz samt Augen und Bart kommt aus der Werkstatt des örtlichen Tischlermeisters Jörg Dreier. Das Schild daneben, das auf den Weihnachtsmarkt hinweist, hat Ortschronist Jürgen Dürrmann gefertigt. Die Organisation des Ganzen hatten Bianka Oelze und Peggy Krüger übernommen.

Der 20. Dahlenwarsleber Weihnachtsmarkt geht übrigens am Sonnabend, 9. Dezember, über die Bühne. Eröffnet wird das Treiben mit einem Programm in der Kirche. Danach warten rund 20 Stände, erobert zu werden. Neben Handwerkskunst gibt es Glühwein, Schmalzkuchen und Leckereien zum Verschenken.