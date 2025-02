Fast unbemerkt hat ein kleiner Lebensmittelladen in der Samsweger Straße eröffnet. Der Inhaber hat sich mit diesem Geschäft auch selbst ein Geschenk gemacht.

Tante Emma auf türkisch - spezielles Angebot in Wolmirstedt

Neues Geschäft in Wolmirstedts Innenstadt

Izzetin Karakas bietet Süßigkeiten an, aber vor allem Lebensmittel, die bei gesunder Ernährung auf dem Speiseplan stehen.

Wolmirstedt. - Während in der Wolmirstedter Fußgängerzone immer mehr Ladengeschäfte leer stehen, wurde abseits davon, in der Samsweger Straße, ein neues Geschäft eröffnet. Der Inhaber bietet vor allem orientalische Lebensmittel an. Und das mit großer Begeisterung.