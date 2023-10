Hunderte Besucher feierten am Freitagabend auf dem Zentralen Platz in Wolmirstedt mit der Partyband Tänzchentee. Eingeladen hatte die AWG.

Tänzchentee rockte den Zentralen Platz in Wolmirstedt bis in die Nacht.

Wolmirstedt - Die Partyband Tänzchentee lockte am Freitagabend hunderte Menschen auf den Zentralen Platz in Wolmirstedt. Vom ersten Takt an sprang der Funke über. Selbst ein starker Regenguss und anschließender Stromausfall bremste die Feierlaune nicht.

Gerade war der erste Titel verklungen, schon ergoss sich eine dicke Regenwolke über der Stadt. Der Feierlaune tat das jedoch keinen Abbruch. Die Besucher stellten sich unter und kamen sofort wieder hervor, als die letzten Regentropfen versiegt waren. Niemand war nach Hause gegangen, die Menschenmenge wogte bis in die Nacht auf dem Zentralen Platz.

Die AWG hatte zu diesem Partyabend eingeladen und dafür gesorgt, dass der Zentrale Platz voller Musik war und voller Buden stand, aus denen heraus fürs leibliche Wohl gesorgt wurde.

Außerdem wurden wertvolle Tombolapreise verlost, der Hauptpreis war eine Flusskreuzfahrt. In den Pausen der Partyband Tänzchentee trat das OK-Live-Ensemble auf und bekam ebenfalls viel Applaus.