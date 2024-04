Top Model Germany aus der Börde Taya Wolf aus Ebendorf vertritt Deutschland bei „Top Model of the World“ in Ägypten

Taya Wolf, Lehramtsstudentin aus Ebendorf, hat die Wahl zum "Top Model Germany" gewonnen und wird im Mai Deutschland bei „Top Model of the World“ in Ägypten vertreten. Was sie von Heidi Klum hält und was ihr Berufswunsch ist.