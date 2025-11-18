weather starkbewoelkt
  4. Denkmal für Wilhelm Knud Schuppenhauer: Tief bewegt: Familie erlebt, wie Vater nach dem Tod geehrt wird

Zum Volkstrauertag wurde in Colbitz ein Denkmal enthüllt. Ein Stein erinnert an Wilhelm Knud Schuppenhauer, der am 12. April 1945 sein Leben für Colbitz gegeben hat.

Von Gudrun Billowie 18.11.2025, 06:00
Die Nachfahren des Wilhelm Knud Schuppenhauer waren zur Einweihung des Denkmals gekommen. Um die Aufarbeitung der Geschichte hat sich das Adler-Filmteam um Frank Lesting und René Franke gekümmert. Auch der Colbitzer Bürgermeister Ralf Ganzer unterstützt das Andenken weiter. Foto: Gudrun Billowie

Colbitz. - Mit der weißen Fahne in der Hand fuhr Wilhelm Knud Schuppenhauer den Amerikanern im Beiwagen eines Krads entgegen. Er wollte Colbitz am 12. April 1945 kampflos übergeben. Von einem Deutschen wurde er hinterrücks erschossen. Auf seinem Gedenkstein steht: Er gab sein Leben für das Leben.