Wie ist der Kalibergbau in Zielitz aufgestellt? Wie sicher arbeiten die Bergleute? Diese Fragen werden bei der Barbarafeier in der Katharinenkirche beantwortet.

Tief unter der Erde: Wie sicher sind Bergleute?

Drei Chöre singen das Bergmannslied gemeinsam mit den Gästen bei der Barbarafeier der Zielitzer Bergleute.

Wolmirstedt. - Glück auf, der Steiger kommt ..., sobald dieses Hymne der Bergleute erklingt, erheben sich alle im Raum von den Plätzen und stimmen in das Steigerlied ein. Jeder, der im Zielitzer Bergbau tätig ist, kennt dieses Lied. Es bildete einen Höhepunkt der Barbarafeier, die von Bergleuten, Politikern, Gewerkschaftsmitarbeitern und Kirchenvertretern gleichermaßen geschätzt wird. Wie aber geht es eigentlich dem Zielitzer Kaliwerk?