Eigentlich wollten die Tierheimmitarbeiter ein Sommerfest feiern und Gäste einladen. Doch eine Krankheitswelle grätschte dazwischen und bereitet große Sorgen. Nun bitten die Helfer um Hilfe.

Die kleinen Katzen sind von Giardien befallen. Das sind Darmparasiten.

Wolmirstedt. - Fauchen können die kleinen Katzen durchaus, sobald ihnen fremde Personen zu nahe kommen. Doch schnell ziehen sie sich in die Ecke ihrer Box zurück. Ihnen fehlt die Kraft zum Spielen. Sie sind von Darmparasiten befallen. Die heißen Giardien und verursachen Durchfall. Die Behandlung ist teuer und dem Tierheim steigen die Kosten über den Kopf.