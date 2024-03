Überall fehlen Fachkräfte. Für einen Intensiv-Pflegeanbieter aus Wolmirstedt wirbt nun Schlagzeuger Gustav Schäfer von Tokio Hotel höchstpersönlich Personal an. Wie es dazu kam.

Darum wirbt Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav für eine Wolmirstedter Firma Mitarbeiter an

Wolmirstedt. - Schon heute gibt es viel zu wenig Pflegepersonal in Deutschland. Auf der Suche nach Fachkräften ist auch ein Intensiv-Pflegeanbieter aus Wolmirstedt – und wird dabei sogar von prominenter Seite unterstützt. Denn Gustav Schäfer, besser bekannt als Schlagzeuger der Band „Tokio Hotel“, wirbt in einem Video nach neuen Mitarbeitern für die in der Börde ansässige Firma.