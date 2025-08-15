Das Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium feiert am 22. August seinen 30. Geburtstag. Die Schule wagt auch jetzt neue Wege.

Tolle Jobs nach dem Abi: Wolmirstedter Gymnasium legt in Sachsen-Anhalt vor

Wolmirstedt. - Fünf Sprachen können Kinder und Jugendliche am Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium erlernen, Geschichtsunterricht in englischer Sprache absolvieren und neuerdings wird der Nährboden für Ingenieure bereitet. Das Gymnasium hat sein Lernangebot erweitert und plant außerdem ein großes Fest zum 30. Schulgeburtstag.