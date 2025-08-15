weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium: Sprachen und MINT-Fächer: Tolle Jobs nach dem Abi: Wolmirstedter Gymnasium legt in Sachsen-Anhalt vor

Das Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium feiert am 22. August seinen 30. Geburtstag. Die Schule wagt auch jetzt neue Wege.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 15.08.2025, 10:55
Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium wurde vor 30 Jahren eröffnet.
Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium wurde vor 30 Jahren eröffnet. Fotos: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Fünf Sprachen können Kinder und Jugendliche am Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium erlernen, Geschichtsunterricht in englischer Sprache absolvieren und neuerdings wird der Nährboden für Ingenieure bereitet. Das Gymnasium hat sein Lernangebot erweitert und plant außerdem ein großes Fest zum 30. Schulgeburtstag.