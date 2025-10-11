Klimawandel in der Stadt: Wie Wolmirstedt reagiert Trinkwasserspender kontra Vandalismus: Was wiegt schwerer?
Die SPD-Fraktion des Stadtrates möchte, dass in Wolmirstedt und den Ortschaften Trinkwasserspender aufgebaut werden. Wie realistisch ist das?
Wolmirstedt. - In vielen Städten gibt es sie bereits, die Trinkwasserspender. Geht es nach dem Willen der SPD-Fraktion des Wolmirstedter Stadtrats, bekommt Wolmirstedt auch welche. Doch im Stadtrat und bei der Bürgermeisterin regten sich erhebliche Zweifel.