Die SPD-Fraktion des Stadtrates möchte, dass in Wolmirstedt und den Ortschaften Trinkwasserspender aufgebaut werden. Wie realistisch ist das?

Trinkwasser soll verstärkt in Öffentlichkeit angeboten werden. In Wolmirstedt auch?

Wolmirstedt. - In vielen Städten gibt es sie bereits, die Trinkwasserspender. Geht es nach dem Willen der SPD-Fraktion des Wolmirstedter Stadtrats, bekommt Wolmirstedt auch welche. Doch im Stadtrat und bei der Bürgermeisterin regten sich erhebliche Zweifel.