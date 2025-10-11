weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Klimawandel in der Stadt: Wie Wolmirstedt reagiert: Trinkwasserspender kontra Vandalismus: Was wiegt schwerer?

Klimawandel in der Stadt: Wie Wolmirstedt reagiert Trinkwasserspender kontra Vandalismus: Was wiegt schwerer?

Die SPD-Fraktion des Stadtrates möchte, dass in Wolmirstedt und den Ortschaften Trinkwasserspender aufgebaut werden. Wie realistisch ist das?

Von Gudrun Billowie 11.10.2025, 10:15
Trinkwasser soll verstärkt in Öffentlichkeit angeboten werden. In Wolmirstedt auch?
Trinkwasser soll verstärkt in Öffentlichkeit angeboten werden. In Wolmirstedt auch? Symbolfoto: picture alliance/dpa

Wolmirstedt. - In vielen Städten gibt es sie bereits, die Trinkwasserspender. Geht es nach dem Willen der SPD-Fraktion des Wolmirstedter Stadtrats, bekommt Wolmirstedt auch welche. Doch im Stadtrat und bei der Bürgermeisterin regten sich erhebliche Zweifel.