Ein bald auslaufender Pachtvertrag sorgt im Niederndodeleber Rassekaninchenzuchtverein für Existenzängste.

Niederndodeleben l Im Jahr 2027 würde der Niederndodeleber Rassekaninchenzuchtverein auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Ob er das erreichen wird, stellt Hendrik Arendt momentan sehr in Frage. Er ist seit fast zwölf Jahren Vorsitzender des Vereins.



Sorge vor Vereinsauflösung steht im Raum

Wenn der Verein sich in naher Zukunft auflösen muss, dann wird das - wie vielleicht bei anderen Vereinen – weniger der Einschränkung der gemeinschaftlichen Arbeit durch die Corona-Pandemie oder dem Mitgliederschwund geschuldet sein, sondern eher der Tatsache, dass Räumlichkeiten fehlen. Räumlichkeiten, in denen die Rassekaninchenzüchter ihr Hobby präsentieren und außerhalb der Ausstellungssaison ihre Käfige lagern können. Die alljährliche Ausstellung ist wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit und der Höhepunkt für die Vereinsmitglieder im Jahreslauf.Ehemaligen Rinderstall für Vereinszwecke umgestaltetHintergrund für derartige Sorgen ist nach Aussage des Vereinsvorsitzenden die Tatsache, dass der Pachtvertrag der Gemeinde für die Gebäude in der Magdeburger Straße 35 demnächst ausläuft. Hier hat sich der Verein ein Quartier in einem Teil eines früheren Rinderstalls hergerichtet. Die Räume genügen nicht nur den Anforderungen für ein Käfiglager, sondern erwiesen sich bisher auch als sehr gute Möglichkeit, die Tiere aus den heimischen Ställen ansprechend auszustellen. Die Schrotetalschau zog bisher alljährlich im November Neugierige aus dem Ort, aber auch Kaninchenfreunde aus der Umgebung an. Auch für Aussteller, die anderen Vereinen angehören, war die Magdeburger Straße 35 in Niederndodeleben immer eine gute Adresse.



Mit Auslaufen des Pachtvertrages könnte das vorbei sein. Doch noch schlimmer: Trotz seiner Größe bietet Niederndodeleben kaum geeignete Alternativen. „Seit einem Jahr suche ich intensiv“, erklärt Hendrik Arendt. Die Objekte, die er sich auf Eigeninitiative angesehen hat, waren entweder zu klein oder nicht geeignet für die leicht rostanfälligen Käfige. Einen Saal, der so wie früher als Ausstellungsmöglichkeit genutzt werden könnte, oder ein Dorfgemeinschaftshaus gibt es in Niederndodeleben nicht mehr. Bevor das Domizil in der Magdeburger Straße Ausstellungslokal wurde zeigten die Niederndodeleber Rassekaninchenzüchter auf Hilligers Saal, in der „Radies-chenbude“ oder auch im Rathaussaal ihre Tiere. Beide Säle werden heute nicht mehr als solche genutzt, die „Radieschenbude“ wäre für die zu erwartende Anzahl der auszustellenden Tiere zu klein. Früherer Plus-Markt wäre ideal gewesenVorstellbar als Ausstellungsobjekt wäre für Hendrik Arendt auch der leerstehende ehemalige Plus-Markt. Dieser soll jetzt allerdings abgerissen werden. „Das wäre ein ideales Dorfgemeinschaftshaus“, so der Vereinsvorsitzende. Bei seinen Bestrebungen, etwas Neues zu finden, hätten sich Hendrik Arendt und seine Vereinsmitglieder auch mehr Unterstützung von der Gemeinde Hohe Börde sowie vom Ortsbürgermeister Wolfgang Schmid erhofft.



Noch ist Zeit bis Mai 2022

Der Ortsbürgermeister allerdings sieht in der Sache noch etwas Land. Wie er auf Nachfrage der Volksstimme sagt, hat der 25-jährige Pachtvertrag für das Objekt in der Magdeburger Straße noch bis zum Jahr 2022 weiterhin Bestand.



Das bestätigt auch Steffi Trittel als Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde. Nach ihrer Aussage braucht dem Verein noch nicht bange zu sein, denn erst Ende Mai 2022 endet der Pachtvertrag. Für Hendrik Arendt ist das Problem damit aber nicht vom Tisch, sondern höchstens aufgeschoben. Auch wenn die insgesamt 15 Vereinsmitglieder aus Niederndodeleben und Umgebung, darunter auch einige der jüngeren Generation, der Zuchtarbeit vorrangig zu Hause nachgehen und die Versammlungen (in nicht von Pandemie-Einschränkungen geprägten Zeiten) monatlich in privaten Räumen durchgeführt werden, so braucht es doch Flächen für Ausstellungen und das Lagern von Ausstellungsmaterial.



Verein mit 93-jähriger Tradition

Wenn er auf die mittlerweile 93-jährige Geschichte des Vereins, die einst mit einer Idee von Robert Pilz und Friedrich Fricke begann, zurückblickt, wird er wehmütig: „Die Ausstellungen waren immer der Höhepunkt in unserem Vereinsleben. Wir konnten uns im friedlichen Wettbewerb messen und die Ergebnisse unserer Zucht präsentieren“, fasst er zusammen. Nicht zuletzt war die Ausstellung auch immer eine Möglichkeit für ein Hobby zu werben, bei dem Kulturgut und Tradition gepflegt wird und das auch zur Arterhaltung beiträgt. Derzeit zweifelt er aber, ob es noch eine Ausstellung geben wird.



Schon im vergangenen November mussten die Niederndodeleber Züchter, so wie andere Vereine auch, ihre Schrotetalschau aufgrund der Corona-Bestimmungen absagen. Um den Wettbewerb trotzdem auszutragen und ihr Zuchtmaterial durch fachkundige Preisrichter bewerten zu lassen, entschieden sie sich für eine Tischbewertung hinter verschlossener Tür als Alternative. Ein aktives Vereinsleben ist nach wie vor ihr Ziel – und das noch möglichst lange. Hoffnung auf neue Tipps noch nicht aufgegebenDabei erinnert sich Hendrik Arendt noch an die Grußworte der vorhergehenden Ausstellung, als die Bürgermeisterin betonte, dass die Gemeinde auf ihre „Helden“ baue, die in den Vereinen arbeiten. Sie seien die tragenden Säulen der Zivilgesellschaft.



Weiterhin eine tragende Säule der Zivilgesellschaft und speziell des Dorflebens in Niederndodeleben zu sein, spornt den Vereinsvorsitzenden auch bei der Suche nach einem neuen Vereinsdomizil an. Und vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, an den er und seine Vereinskollegen noch gar nicht gedacht haben. Eins ist gewiss, die Zeit drängt, damit nicht eines Tages die Vereinschronik ohne weitere Einträge für immer geschlossen wird. Der Verein hat neben vielen guten Epochen auch schlechte erlebt. Aber über Auflösung wurde bisher nie laut nachgedacht.