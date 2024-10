Verkehr wird eingeschränkt: Weitere Baustelle in Wolmirstedt Ende Oktober

An der Colbitzer Straße wird derzeit gebaut. Grund ist die Errichtung zweier Verkehrsinseln für Fußgänger.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt wird aktuell in der Colbitzer Straße gebaut. Doch sobald diese Baustelle in den kommenden Tagen verschwindet, soll es eine neue geben. Hintergrund ist die Sicherheit der Wolmirstedter.