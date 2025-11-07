Elterntaxis, Busse, Radfahrer, Mopedfahrer - der Verkehr zum und vom Gymnasium und der Gutenberg-Schule war immer schon chaotisch. Nun ist auch noch eine Kreuzung gesperrt.

Eine Kreuzung ist gesperrt, seither gibt es zweimal am Tag Chaos

Verkehrschaos am Gymnasium, weil die Kreuzung Schwimmbadstraße gesperrt ist.

Wolmirstedt. - Die Verkehrslage am Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium und der Gutenberg-Schule war immer schon schwierig, jetzt ist sie nur mit Notlösungen zu bewältigen. Die Kreuzung, die bisher als Zufahrt gedient hat, ist bis zum 30. April 2026 gesperrt. Die Umleitungstrecke ist gefährlich eng.