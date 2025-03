Gefahr für Igel Verstümmelt, verletzt und ignoriert: Kommt das Verbot für Mähroboter in der Börde?

Die „Igelhilfe Barleben“ fordert vom Landkreis Börde ein kreisweits Fahr-Verbot für Mähroboter in der Dämmerung und nachts. In Köln gibt es so eine Verfügung bereits, auch Magdeburg diskutiert darüber. So steht es um ein Verbot.