Die Aktion auf dem Sportplatz soll nicht nur das Klima stärken. Zugleich soll auch an verdiente Sportler erinnert werden.

Andreas Strehlow und Daniela Levin übergeben den Spendenscheck für die Pflanzaktion an Alexandra Cop, Michael Cop und Angelika Müller vom SSV Samswegen.

Samswegen - Der Sportplatz des SSV in Samswegen ist um vier Bäume reicher. So sind jüngst eine Purpur-Erle, ein Feldahorn, eine Weißbuche sowie eine Paulownia gepflanzt worden. Diese werten nicht nur den Bereich rund um den Fußballrasen optisch auf, sondern sollen ein klares Zeichen für den Klimaschutz setzen.