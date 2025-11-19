In Zerbst ist die Polizei auf der Suche nach Unfallzeugen, vor allem aber sucht sie das beschädigte Fahrzeug.

Zerbst (vs) - Eine solche Anzeige nimmt die Polizei sicherlich nicht so häufig auf. Die Rede ist von einer Unfallflucht, bei der mal nicht der Verursacher flüchtig ist, sondern der Fahrer des beschädigten Autos. Nun wird auf Zeugen gehofft.

Laut Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld ereignete sich der Unfall am 13. November gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alten Brücke. Dort wollte ein 71-Jähriger mit seinem Mitsubishi aus einer Parklücke fahren. Dabei kollidierte er mit einem danebenstehenden, nicht näher bezeichneten Kraftfahrzeug. „Im Weiteren meldete er den Verkehrsunfall der Polizei“, heißt es.

Lesen Sie auch:Simson-Fahrer flüchtet vor der Polizei - und das aus guten Gründen

Jetzt läuft die Suche nach dem derzeit unbekannten unfallbeteiligten Nutzer des geschädigten Kfz. Darüber hinaus werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zum geschädigten Fahrzeug und zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld zu wenden. Dieses ist telefonisch unter der (03496) 42 60 zu erreichen. Zudem kann die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.