Wie sollen die 18,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögens der Bundesregierung in Stendal verwendet werden? Die Johanniter-Unfallhilfe hätte einen Vorschlag.

Die Kita Johannitersternchen an der Stadtseeallee in Stendal ist 2025 50 Jahre alt geworden.

Stendal. - Wie sollen die 18,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes in Stendal eingesetzt werden? Diese Frage hat die Volksstimme ihren Lesern im Beitrag „Wie soll Stendal das Sondervermögen des Bundes nuzen?“ gestellt. In einer Reaktion wurde der Wunsch nach der Sanierung einer bestimmten Kita laut.