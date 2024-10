Die Deutsche Botschaft in Prag hat zum „Fest der Freiheit“ eingeladen. Auch Vertreter aus Sachsen-Anhalt sind dabei. Was eine Ulme aus Dahlenwarsleben damit zu tun hat.

Haben gemeinsam die Ulme im Kloster Strahov in Prag gepflanzt: Kathrin Tarricone, Botschafter Andreas Künne, Guido Heuer, Marcus Bursian, Gunnar Schellenberger und Abt Daniel Janáček (von links).

Prag/Dahlenwarsleben - Es war einer der Schlüsselmomente im Jahr der Wende: Am 30. September 1989 begrüßte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) etwa 4.000 Flüchtlinge aus der DDR auf dem Botschaftsgelände der BRD in Prag. Genschers berühmter Satz geht im Jubel unter: „Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ihre Ausreise ...“. Wie in Prag nun gefeiert wurde.