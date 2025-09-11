weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Ausflug in die Zeitgeschichte Von Gutenswegen in den Mammendorfer Steinbruch

Der örtliche Heimat- und Kulturverein organisiert einen Ausflug in die Hohe Börde. Was Besucher alles erfahren können.

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 14:30
Der Heimat- und Kulturverein Gutenwegen hat für den 12. September eine Führung durch den Mammendorfer Steinbruch organisiert.
Mammendorf - Feste Schuhwerk und Warnweste benötigen jene, die einer Einladung des Heimat- und Kulturvereins Gutenswegen folgen wollen. Die Vorstandsmitglieder haben nämlich für Freitag, 12. September, eine Führung durch den Mammendorfer Steinbruch in der Nachbargemeinde Hohe Börde organisiert.