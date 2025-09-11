Der örtliche Heimat- und Kulturverein organisiert einen Ausflug in die Hohe Börde. Was Besucher alles erfahren können.

Von Gutenswegen in den Mammendorfer Steinbruch

Der Heimat- und Kulturverein Gutenwegen hat für den 12. September eine Führung durch den Mammendorfer Steinbruch organisiert.

Mammendorf - Feste Schuhwerk und Warnweste benötigen jene, die einer Einladung des Heimat- und Kulturvereins Gutenswegen folgen wollen. Die Vorstandsmitglieder haben nämlich für Freitag, 12. September, eine Führung durch den Mammendorfer Steinbruch in der Nachbargemeinde Hohe Börde organisiert.