Sonntag ist Wahltag. Wolmirstedter wählen am 7. September einen neuen Bürgermeister. Die drei Kandidaten präsentierten sich beim Wahlforum in der Museumsscheune.

Wahlforum: Drei Männer kämpfen um den Einzug ins Rathaus

Mathias Knispel (v.l.), Mike Steffens und Steffen Steinhagen stellten sich den Bürgern beim Wahlforum.

Wolmirstedt. - Die Museumsscheune war voll, das Interesse der Wolmirstedter an der Bürgermeisterwahl groß. Drei Bürgermeisterkandidaten präsentierten ihren Blick auf die Zukunft Wolmirstedts. Dabei wurden einige Unterschiede deutlich.