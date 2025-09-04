Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Wahlforum: Drei Männer kämpfen um den Einzug ins Rathaus
Sonntag ist Wahltag. Wolmirstedter wählen am 7. September einen neuen Bürgermeister. Die drei Kandidaten präsentierten sich beim Wahlforum in der Museumsscheune.
04.09.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Die Museumsscheune war voll, das Interesse der Wolmirstedter an der Bürgermeisterwahl groß. Drei Bürgermeisterkandidaten präsentierten ihren Blick auf die Zukunft Wolmirstedts. Dabei wurden einige Unterschiede deutlich.