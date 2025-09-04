weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Wahlforum: Drei Männer kämpfen um den Einzug ins Rathaus

Sonntag ist Wahltag. Wolmirstedter wählen am 7. September einen neuen Bürgermeister. Die drei Kandidaten präsentierten sich beim Wahlforum in der Museumsscheune.

Von Gudrun Billowie 04.09.2025, 18:00
Mathias Knispel (v.l.), Mike Steffens und Steffen Steinhagen stellten sich den Bürgern beim Wahlforum. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die Museumsscheune war voll, das Interesse der Wolmirstedter an der Bürgermeisterwahl groß. Drei Bürgermeisterkandidaten präsentierten ihren Blick auf die Zukunft Wolmirstedts. Dabei wurden einige Unterschiede deutlich.