Auf dem Spielplatz in Gutenswegen soll zum Flohmarkt vom Verein „Kreativ-Konsum“ gegrillt werden. Kinder können spielen, während Mama und Papa shoppen.

Auf dem 2024 eröffneten Spielplatz in Gutenswegen gibt es neben Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder auch ein Angebot „Burger für Bürger“, um Spenden für den geplanten Dorf-Konsum zu sammeln.

Gutenswegen. - Unter dem Wortspiel-Motto „Burger für Bürger“ setzt der Verein „Kreativ-Konsum“ zum Dorfflohmarkt am Sonnabend, 14. Juni, in Gutenswegen eine schmackhafte Idee um. Denn passend zu den einzelnen Ständen, die von Hobbytrödlern von 10 bis 14 Uhr im ganzen Dorf aufgebaut werden, platzieren sich die Vereinsmitglieder der Initiative für den in der Planung befindlichen sozialen Treffpunkt auf dem Spielplatz.

Lesen Sie auch: Bares für Rares in der Börde: Großer Dorfflohmarkt in Gutenswegen

„Wir wollen dort, solange der Flohmarkt geht, Burger grillen und damit Spenden sammeln“, sagt „Kreativ-Konsum“-Vorsitzende Jana Öhlschläger. Denn um den alten Konsum, nur einen Steinwurf vom Spielplatz entfernt, in einen sozialen Treffpunkt umwandeln zu können, wird vor allem Geld benötigt. Der Verein will den ehemalige Dorfkonsum kaufen, der versteigert werden soll. Für die Dorf-Gemeinschaftsidee wurden auch Leader-Fördermittel in Höhe von 20.000 beantragt. Der Eigenanteil von 4.000 Euro soll nun über Spenden gesammelt werden.

Geld für neue Idee: Verein sammelt für den Konsum

„Noch ist das Projekt in der Planung, es geht ja nicht alles von heute auf morgen, aber beim Sammeln von Geldern fängt man lieber zu früh als zu spät an“, sagt Öhlschläger. Am fehlenden Geld soll es am Ende immerhin nicht scheitern.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Raum für Kinder: Gutenswegen überrascht mit neuem Angebot: So wird der neue Parcour bejubelt

Finanziell unterstützt werden die Gutensweger darin von Gemeinderatsmitglied Alexandra Cop. Die Samswegerin möchte dem Verein dazu ihre Aufwandsentschädigungen aus dem Gemeinderat spenden. „Das finden wir ein ganz großartiges Signal an unsere Idee.“

Bares für Rares in der Börde: Das ganze Dorf wird zum Flohmarkt

Spenden erhoffen sie sich auch von den Hobbytrödlern, die am Wochenende nach Gutenswegen strömen werden, um sich bei den einzelnen Flohmarktständen auf den teilnehmenden Höfen und in den Gärten nach Schätzen umzusehen. An den Erfolg des ersten Dorfflohmarktes im vergangenen Jahr unter Initiatorin Birgit Hinz soll mit noch mehr Teilnehmern in diesem Jahr angeknüpft werden. Neben Neuem und Altem wartet auch das eine oder andere kuriose Stück auf die Besucher.

Für Ortsfremde soll es dazu eine Karte mit dem Straßenverzeichnis und den Flohmarktständen geben. Der Sport- sowie der Karnevalsverein werden ihre Häuser für Toilettengänge öffnen. Außerdem sorgen neben dem Burger-Angebot auf dem Spielplatz ebenfalls vereinzelt Teilnehmer für die Versorgung mit Speis und Trank.