In Glindenberg neigen sich die Straßenlaternen. Warum ist das so und wer fühlt sich für die Raparatur zuständig?

Schiefe Beleuchtung in Glindenberg

Schiefe Lampe in Glindenberg: Kaputtes wird repariert.

Wolmirstedt. - Jürgen Ludewig wohnt in Glindenberg und schaut tagtäglich auf eine schiefe Straßenlaterne. Sie ist zwar hell, aber die Neigung ist bedenklich. Dazu ist die Lampe vor seiner Haustür nicht die einzige im Ort, die sich neigt. Andere weisen ebenfalls einen Winkel auf, sind zudem noch kaputt. Das Problem ist lange bekannt. Dennoch wird sich an der Ausrichtung der Laternenpfähle an dieser Stelle wohl vorerst nichts ändern.