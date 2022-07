Warum die AWO-Schwangerschaftshilfe an einem neuen Standort in Wolmirstedt zu finden ist

In Wolmirstedt werden schwangere Frauen und werdende Eltern zukünftig an einem neuen Ort beraten. Die AWO will ihr Angebot in der Ohrestadt aufrecht erhalten.

Wolmirstedt - vs

Gute Nachricht für alle werdenden Mütter und Väter in Wolmirstedt und Umgebung. Die Schwangerschafts- und Familienberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO ) ist zurück in Wolmirstedt. Das teilte der AWO-Kreisverband Magdeburg mit.

Wegen der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen war eine Fortführung am bisherigen Standort in der Kindertagesstätte Pusteblume nicht mehr machbar. „Allerdings haben wir nun einen neuen Standort gefunden, um unser Angebot weiter aufrecht zu erhalten“, so die Sozialpädagogin Yvette Veckenstedt. Ab sofort ist die Beratungsstelle auf der Schlossdomäne im Bürgerhaus zu finden. „Dort sind wir in den geraden Wochen, aller 14 Tage, anzutreffen. Immer von 10 bis 13 Uhr“, so Veckenstedt.

Die Beratungsstelle unterstützt in allen Belangen rund um Schwangerschaft und Familienplanung sowie Verhütung und Sexualität und bietet Unterstützung bei den verschiedenen Antragsstellungen. „Eine Schwangerschaft wirft oft viele Fragen bei den Frauen, werdenden Eltern und Angehörigen auf“, so die Sozialpädagogin. Auch in Sachen finanzieller Unterstützung kann sie wichtige Tipps geben. So hätten vor allem finanziell schwache Frauen und Familien ein Anrecht auf bestimmte Förderleistungen.

Auch in Krisensituationen in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt hat die Beraterin ein offenes Ohr und bietet Unterstützung. Bei Bedarf werden weiterführende Hilfen vermittelt. Ratsuchende erreichen die Beratungsstelle nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0170/3023067 persönlich, zudem sind auch Telefon- und Videoberatungen auf Anfrage möglich.